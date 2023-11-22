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Боевики ВСУ за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Боевики ВСУ за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проведённых войсками нацистских формирований киевского режима за суточный период артиллерийских атаках, целями которых оказывались расположенные на республиканской территории населённые пункты.

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