США и недружественные государства приглашены на встречу по безопасности в Москве

Россия направила приглашения США и ряду недружественных стран на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
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