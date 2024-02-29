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Стоимость аренды комнат в Орле взлетела на 39,5%

Стоимость аренды комнат в Орле взлетела на 39,5%

По темпам роста цены аренды комнат Орёл оказался в топ-5 городов страны. Накануне, 29 февраля, портал «Мир Квартир» опубликовал аналитическое исследование по динамике цен на аренду комнат в российских городах.

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