Стоимость аренды комнат в Орле взлетела на 39,5%

По темпам роста цены аренды комнат Орёл оказался в топ-5 городов страны. Накануне, 29 февраля, портал «Мир Квартир» опубликовал аналитическое исследование по динамике цен на аренду комнат в российских городах.
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