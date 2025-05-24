Новый семейный кроссовер Toyota с левым рулем появился на российском рынке: известна цена

В последние годы российский автомобильный рынок заметно изменился, и одним из наиболее интересных событий стало появление параллельного импорта, открывшего российский рынок для интересных автомобилей, таких как новый семейный кроссовер .
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