Стояногло обвинил Санду в закрытии школ и СМИ, а также в уходе бизнеса из страны

Бывший генпрокурор Молдавии и кандидат в президенты страны Александр Стояногло обвинил своего оппонента по предвыборной кампании, действующего молдавского лидера Майю Санду в закрытии школ и СМИ, а также в уходе бизнеса из Молдавии.