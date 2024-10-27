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Стояногло обвинил Санду в закрытии школ и СМИ, а также в уходе бизнеса из страны

Стояногло обвинил Санду в закрытии школ и СМИ, а также в уходе бизнеса из страны

Бывший генпрокурор Молдавии и кандидат в президенты страны Александр Стояногло обвинил своего оппонента по предвыборной кампании, действующего молдавского лидера Майю Санду в закрытии школ и СМИ, а также в уходе бизнеса из Молдавии.

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