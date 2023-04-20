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Полпред президента Трутнев: Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом

Полпред президента Трутнев: Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил в ходе совещания с главами регионов, что Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Военно-морского флота России получил назначение на новую должность.

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