Полпред президента Трутнев: Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил в ходе совещания с главами регионов, что Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Военно-морского флота России получил назначение на новую должность.
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил в ходе совещания с главами регионов, что Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Военно-морского флота России получил назначение на новую должность.
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