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Описана опасность перегрева телевизора

Описана опасность перегрева телевизора

При повышенном нагреве срок службы телевизора может сократиться. Об этом сообщает издание BGR. В заметке говорится, что в небольшом нагреве корпуса и передней панели телевизора нет ничего страшного, так как температура компонентов устройства повышается во время работы.

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