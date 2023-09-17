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Хоселу о 2:1 с «Сосьедадом»: «Соперник пытался доминировать, «Реалу» пришлось исправляться, рано пропустив. Вальверде – просто зверь, он носится по полю и словно вообще не устает»

Хоселу о 2:1 с «Сосьедадом»: «Соперник пытался доминировать, «Реалу» пришлось исправляться, рано пропустив. Вальверде – просто зверь, он носится по полю и словно вообще не устает»

В 5-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Сосьедад» со счетом 2:1, уступая после первого тайма. Хоселу забил победный гол, отличившись результативным действием в третьем матче за «Реал» подряд.

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