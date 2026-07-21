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На мосту через Лахому завершены основные работы по бетонированию и гидроизоляции

На мосту через Лахому завершены основные работы по бетонированию и гидроизоляции

В Красноборском округе специалисты приводят к норме мостовой переход на 30-м километре трассы Дябрино – аэропорт КуликовоОбъект критически важен для правобережья: он связывает районный центр с тремя крупными селами — Уфтюгой, Куликово и Комарово.

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