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Царьград

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Конжаковский Камень и Перевал Дятлова привлекают туристов Урала

Конжаковский Камень и Перевал Дятлова привлекают туристов Урала

Покорение Конжаковского и Серебрянского Камней, а также Перевал Дятлова - это путешествия для опытных туристов.

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