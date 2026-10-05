Почему некоторые звуки буквально сводят с ума: тайна мизофонии раскрыта учеными

Представьте: вы сидите в кафе, и рядом человек начинает жевать. Для большинства это обыденность, но для тех, кто страдает мизофонией, это может стать настоящим испытанием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым