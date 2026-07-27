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Золотой токен XAUt получил сертификат соответствия шариату

Золотой токен XAUt получил сертификат соответствия шариату

Золотой токен XAUt от Tether получил сертификат соответствия шариату от Amanah Advisors, что может расширить доступ к токену для исламских финансовых учреждений и инвесторов, стремящихся к инвестированию в физическое золото в соответствии с принципами шариата.

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