Золотой токен XAUt получил сертификат соответствия шариату

Золотой токен XAUt от Tether получил сертификат соответствия шариату от Amanah Advisors, что может расширить доступ к токену для исламских финансовых учреждений и инвесторов, стремящихся к инвестированию в физическое золото в соответствии с принципами шариата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии