Путь на Харьков: российская армия готовится вернуть Купянск в родную гавань

Россия уверенно движется к достижению целей СВО и полностью владеет инициативой на поле боя. На сегодняшний день нашим войскам удалось расширить плацдарм на вражеском берегу реки Оскол, сформированный после освобождения Двуречной.
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