Снукерист.ру

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Свежие комментарии

  • Snookerist
    Дискуссия - всегда хорошо) С наступившим вас Новым годом!)Конец целой эпохи
  • alex stephenson
    Был неправ.Прошу извинить.Тем не менее неуместным свой комментарий не считаю-какой-никакой,а диспут получился...Конец целой эпохи
  • Snookerist
    Может стоит внимательнее читать, прежде чем писать неуместные комментарии?? Где вы увидели, что бы писалось, что Дэви...Конец целой эпохи

Рефери Уилли Крейг вернулся на арену в сезоне 2020-2021 после автомобильной аварии

Рефери Уилли Крейг вернулся на арену в сезоне 2020-2021 после автомобильной аварии

Рефери Уилли Крейг вернулся на профессиональную арену в сезоне 2020-2021 после автомобильной аварии в 2018 году, сообщает WST Уилли Крейг (фото: World Snooker) Все новости и результаты Northern Ireland Open 2020 Турнирная таблица, результаты Northern Ireland Open 2020 Расписание трансляций Northern Ireland Open 2020 Видео Northern Ireland Open 2020 Снукерный судья Уилли Крейг вернулся на профессиональную трассу на турнире Northern Ireland Open 2020 впервые после травмы головного мозга, полученной в автомобильной аварии в 2018 году.

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