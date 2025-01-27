В Германии осудили отказ Польши пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

Леонтий Букштейн

А кто-нибудь задумался, почему страшные лагеря фашисты строили именно в Польше, в уверенности, что никакие там партизаны не станут эти лагеря разрушать. Задумались? Потому что польша еще раньше рейха была антисемитским кублом, где не из-за смены режима ненавидели тех, кого в Германии возненавидели только с приходом к власти нацистов. Так что на фиг их польское приглашение, будем сами помнить, что в освенциме делали фашисты при молчаливом согласии поляков.