В Сыктывкаре остро не хватает участковых уполномоченных

СЫКТЫВКАР, 28 марта, ФедералПресс. Врио начальника управления УМВД по Сыктывкару Андрей Зрайченко на сессии Совета Сыктывкара заявил, что в городе столкнулись с острой нехваткой участковых уполномоченных.
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