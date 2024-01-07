Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Здоровья и всех благ Главе Семьи Божией Помощью!АМИНЬ!Американец познал...
  • Zoia Goldshtab
    Ну до чего же страшнА,эта......и душой чернА!Собчак начала сли...
  • Zoia Goldshtab
    Да у Бубы была давно трепанация черепа,отсюда и беды в его голове,ну и старость-она не радость!!Последнее желание...

За попытку сжечь военный самолёт в Челябинске арестовали 16-летнего дагестанца

За попытку сжечь военный самолёт в Челябинске арестовали 16-летнего дагестанца

В это воскресенье суд принял решение отправить под арест уроженца Дагестана, который по наводке киевского режима пытался поджечь военный самолётСледующие два месяца 16-летний уроженец Дагестана проведёт в следственном изоляторе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
holms sherlok
Розги лучшее лекарство и внушение......
Ответить
19 час.
Влад Владимиров
С учетом, что он полный  идиот, ему надобно давать этак лет тридцать... Для таких дел это ж оптимальный срок.Таким потом же надобно ещё лечиться.)))
Ответить
18 час.
нл
николай лебедев
Лучшее лекарство для таких идиотов-предателей: &quot;9 граммов ....&quot;.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх