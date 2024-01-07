За попытку сжечь военный самолёт в Челябинске арестовали 16-летнего дагестанца

В это воскресенье суд принял решение отправить под арест уроженца Дагестана, который по наводке киевского режима пытался поджечь военный самолётСледующие два месяца 16-летний уроженец Дагестана проведёт в следственном изоляторе.
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