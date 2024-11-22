Маск объявил о планах по реформированию госаппарата США

Американский миллиардер Илон Маск, который возглавит министерство по повышению эффективности госуправления Соединенных Штатов (DOGE), сообщил о том, что у него есть план по реформированию американского госаппарата и сокращению расходов государства, сообщает издание The Hill.
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