Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Вижу толпу мигрантов с местной девушкой славянской внешности, которые в открытую обсуждают, что нужно говорить сотруднику ЗАГСа"

"Вижу толпу мигрантов с местной девушкой славянской внешности, которые в открытую обсуждают, что нужно говорить сотруднику ЗАГСа"

Avia.pro - СМИ Заключение фиктивных браков с мигрантами — это не только хитрость для получения гражданства, но и уголовное нарушение, которое вызывает всё больше внимания правоохранительных органов.

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Комментарии
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Александр Рожков
Пётр Толстой прямо сейчас шокировал эфир россии                                                    https://youtu.be/SKJFqdN_Q24
ПЁТР ТОЛСТОЙ ПРЯМО СЕЙЧАС ШОКИРОВАЛ ЭФИР РОССИИ
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