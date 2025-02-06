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На все четыре стороны: Израиль пообещал жителям Газы "свободу выезда"

На все четыре стороны: Израиль пообещал жителям Газы "свободу выезда"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жителям Газы "свободу выезда" и распорядился ЦАХАЛ подготовить план переселения.

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