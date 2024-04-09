Чистая прибыль Сбера за март выросла на 2,6%

Чистая прибыль Сбера за март составила 128,5 млрд рублей (рост на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), следует из опубликованного финансового отчета по РПБУ за первый квартал и март 2024 года.
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