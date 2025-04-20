Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине

Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине

КИРИЛЛ  СТРЕЛЬНИКОВ В канун православной Пасхи президент России Владимир Путин огорошил наших противников неожиданным решением и дал указание российскому Генштабу прекратить все боевые действия по всей линии боевого соприкосновения и установить пасхальное перемирие в промежуток между 18:00 субботы и 00:00 с воскресенья на понедельник.

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