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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

«Камаз» временно приостановил выпуск грузовиков

«Камаз» временно приостановил выпуск грузовиков

«Камаз» приостановил выпуск грузовых автомобилей в связи с плановым корпоративным отпуском. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил официальный представитель компании.

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