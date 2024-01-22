В США арестован 66-летний бизнесмен Илья Кан. Прокуратура утверждает, что он годами нелегально поставлял в Россию лицензионные микросхемы

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Владимир Козловский Должность, Для Би-би-си В Лос-Анжелесе арестован 66-летний бизнесмен Илья Кан, обвиняемый в многолетнем незаконном вывозе микросхем для московской компании АО НПЦ «Электронные информационно-вычислительные системы» («Элвис»).
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