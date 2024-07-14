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Избившие русскую Соню азербайджанцы решили запугать русских половым органом и отказались платить по долгам

Избившие русскую Соню азербайджанцы решили запугать русских половым органом и отказались платить по долгам

История об истязателях русской сироты Сонечки получила продолжение. Члены семьи азербайджанцев из Нижнего Тагила, которые были замешаны в скандале, оказались не только драчунами, но и злостными неплательщиками.

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Комментарии
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Юрис Хартманис
Диаспры приравнять к ОПГ по закону и отстреливать….
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1 час.
Дима Жигунов
я давно это предлагаю. еще желательно вот этих - которые этнические в погонах - снять на хрен. у них все равно - закон ни чего не значит только связи и подвязки. так было при ссср так оно и сейчас.
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28 мин.

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