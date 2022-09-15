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На территории тобольской семинарии произошел несчастный случай

На территории тобольской семинарии произошел несчастный случай

На территории тобольской православной духовной семинарии произошел несчастный случай. Рабочий ООО «Тобольский Кремль» упал с лесов и получил множественные травмы.

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