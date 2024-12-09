Прокуратура Кузбасса назвала причину пожара на шахте «Алардинская»

Названа предварительная причина пожара, который произошел на шахте «Алардинская» в Кузбассе.В прокуратуре Кемеровской области назвали причину пожара, ставшего причиной эвакуации 120 человек из шахты «Алардинская».
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