Рамзан Кадыров сообщил о создании в Чечне нового подразделения ОМОН «Ахмат-1» для участия в СВО

Новое подразделение ОМОН "Ахмат-1" численностью две тысячи бойцов создано в Чеченской республике, об этом сообщил Рамзан Кадыров, опубликовавший накануне соответствующую запись в своем ТГ-канале.
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