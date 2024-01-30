В США заболеваемость сифилисом за пять лет увеличилась почти на 80%

Unsplash/Testalize.me В Соединенных Штатах с 2018 по 2022 годы число заболеваний сифилисом увеличилось почти на 80 процентов и достигло 203,5 тысяч выявленных случаев, говорится в отчете Центров по контролю и предотвращению болезней (CDC) при министерстве здравоохранения страны.