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«Вслед за Кедми должен быть уволен и Рудольфович»: в эфире «Россия-1» разразился безобразный скандал с участием Соловьева

«Вслед за Кедми должен быть уволен и Рудольфович»: в эфире «Россия-1» разразился безобразный скандал с участием Соловьева

Не успел стихнуть скандал с политологом и востоковедом Евгением Сатановским, оскорбившем представителей МИД РФ, и вообще наговорившем много чего лишнего, как в студии Владимира Соловьева разразился скандал с еще одним представителем вечного народа, ветераном израильской спецслужбы «Натив», политологом Яковом Кедми.

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