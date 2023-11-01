«Вслед за Кедми должен быть уволен и Рудольфович»: в эфире «Россия-1» разразился безобразный скандал с участием Соловьева

Не успел стихнуть скандал с политологом и востоковедом Евгением Сатановским, оскорбившем представителей МИД РФ, и вообще наговорившем много чего лишнего, как в студии Владимира Соловьева разразился скандал с еще одним представителем вечного народа, ветераном израильской спецслужбы «Натив», политологом Яковом Кедми.