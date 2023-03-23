Инфореактор

1 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ
    Да словакам по хер, что будет с этими самолетами - они перед пиндосами отчитались и ладно🧑‍🎨Грушко: ВКС РФ по...
  • Леонид
    В части "оборзела" это он натурально так Америку открыл.«Как случилось, ч...
  • Taurus Zmei
    Воины!!!«Русские не сдают...

Пугачевой придется платить 4 млн рублей в год за частную школу для детей в Израиле

Пугачевой придется платить 4 млн рублей в год за частную школу для детей в Израиле

Певице Алле Пугачевой придется платить 4 млн рублей в год за израильскую частную школу для детей. Учебное заведение является одним из самых дорогих в стране.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх