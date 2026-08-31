По мнению Зеленского, русский и украинский народы являются незнакомцами.Заявление Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы являются "незнакомцами", представляет собой предательство собственного рода, заявил РИА Новости глава Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.