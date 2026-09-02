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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрист Анцелиович о Кондратюке без нейтрального статуса: «Если решение принималось панелью по допуску, Марк может обжаловать его в соответствии с регламентами ISU»

Спортивный юрист Анна Анцелиович  рассказала, сможет ли российский фигурист Марк Кондратюк обжаловать недопуск на турниры в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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