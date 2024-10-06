Мария Андреева: «Музыкант – штука тонкая, все чувствует»

Пианистка и скрипачка, учредитель благотворительного фонда «Отечественное искусство» рассказала «Петербургскому дневнику», почему она дает выступления в новых регионах России– В одном из интервью вы рассказали, что многие ваши коллеги-музыканты уехали за границу с началом СВО.