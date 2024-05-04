Прошедшей ночью враг пытался атаковать Крым американскими ракетами ATACMS. Четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены в небе над Крымским полуостровом силами ПВО Армии России, сообщает Минобороны.
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