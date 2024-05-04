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Русская весна

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Враг пытался атаковать Крым американскими ракетами ATACMS

Враг пытался атаковать Крым американскими ракетами ATACMS

Прошедшей ночью враг пытался атаковать Крым американскими ракетами ATACMS. Четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены в небе над Крымским полуостровом силами ПВО Армии России, сообщает Минобороны.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Может стоит разрушить мост метропровод через Днепр в самом Киеве для острастки. Ударить ночью т.к. поезда не ходят народа там ночью точно нет, ну а утопиться проплывающий кораблик, что-ж, оказался в ненужном месте не в то время.
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