Враг пытался атаковать Крым американскими ракетами ATACMS

Дмитрий Гурин

Может стоит разрушить мост метропровод через Днепр в самом Киеве для острастки. Ударить ночью т.к. поезда не ходят народа там ночью точно нет, ну а утопиться проплывающий кораблик, что-ж, оказался в ненужном месте не в то время.