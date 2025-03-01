В России живут "вампиры": генетическая болезнь может привести к летальному исходу

В России регистрируются случаи редкого генетического заболевания — порфирии.Среди жителей России есть пациенты, страдающие редким генетическим заболеванием, известным как порфирия, часто называемым в народе "вампиризмом".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии