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Царьград

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В России живут "вампиры": генетическая болезнь может привести к летальному исходу

В России живут "вампиры": генетическая болезнь может привести к летальному исходу

В России регистрируются случаи редкого генетического заболевания — порфирии.Среди жителей России есть пациенты, страдающие редким генетическим заболеванием, известным как порфирия, часто называемым в народе "вампиризмом".

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