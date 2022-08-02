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«Чжунго шибао»: два авианосца Китая вышли в море и могут направиться к району Тайваньского пролива перед визитом Пелоси в Тайбэй

«Чжунго шибао»: два авианосца Китая вышли в море и могут направиться к району Тайваньского пролива перед визитом Пелоси в Тайбэй

Два принадлежащих Китаю авианосца вышли в море и могут направиться к району Тайваньского пролива перед визитом спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси в город Тайбэй.

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