В Штатах внезапно "сменился" президент: Слово Байдена

Байден перепутал президентов США.Президент США Джо Байден в очередной раз попал впросак. Накануне в Белом доме проходило очередное пиар-мероприятие: Байден встречался с известными в стране хоккеистами по случаю победы «Золотых рыцарей Вегаса» в Кубке Стэнли.
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