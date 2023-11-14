В Штатах внезапно "сменился" президент: Слово Байдена

Байден перепутал президентов США.Президент США Джо Байден в очередной раз попал впросак. Накануне в Белом доме проходило очередное пиар-мероприятие: Байден встречался с известными в стране хоккеистами по случаю победы «Золотых рыцарей Вегаса» в Кубке Стэнли.