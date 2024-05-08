Как увлажнить кожу лица в домашних условиях

Увлажнение кожи лица – необходимая процедура для сохранения ее красоты и молодости. Чтобы правильно ухаживать за ней, не обязательно приобретать дорогие крема и маски для лица, можно с большей пользой увлажнять свою кожу и в домашних условиях, пользуясь дарами природы.