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9 мая 2024 г. неизвестные развернули над рейхстагом Знамя Победы, снова, но радости это не принесло

9 мая 2024 г. неизвестные развернули над рейхстагом Знамя Победы, снова, но радости это не принесло

После бессовестного запрета немцами на советскую символику при праздновании Дня Победы в Германии пророссийские активисты организовали в Берлине несколько акций, напомнив немецким властям о том, кто на самом деле победил фашизм и спас саму Германию, не говоря уже о Европе.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Зачем эти риторические вопросы когда все  яснее ясного. Европа всегда была нацистской. Поддержала Гитлера. ВСЯ. Проиграла. И решила взять реванш через 80 лет.  Поэтому будет загнана прд плинтус. Причем окончательно на этом этапе развития цивилизации. И &quot;завтра&quot; Европу ждет небытие. Распад и превращение западной Европы в Халифат. Восточная Европа станет Российской зоной.
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1 час.
НЭ
Наталья Эрнст
А зачем нам восточная Европа (Польша, Чехия, Словакия....)?! Они же первые нас предали ,ещё в начале 90-х.. Мы же для них терания. Чехия поставляет оружие для убийства русских, бешеные хохлы в Польше. Зачем нам это надо.? Если только ГДР с Данциком и всё.
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22 мин.
Natalija Osminina
Это Вы у Путина спросите, зачем ему понадобилась Восточная Европа. Это же он бросал &quot;неультиматум&quot; Байдену и Столтенбергу с требованием вернуть её России. Те не согласились и началась СВО. Вот за это сейчас СВО и воюет. Не только за ЛДНР и  Таврию-контроль за Черным морем. Но и за контроль над Балтийским морем. За то, чтобы защитить Калининград и Петербург. За то, чтобы отодвинуть НАТО от границ России на 1997 год. Этого Путин требовал 17 декабря 2021 года. Сейчас уже требует по 1990-ый год,, потому что  Германия должна вернуть подарок Горбачева- ГДР -России. Вам что, действительно, такие элементарные вещи в голову не приходили? Тогда надо учить мат.часть - что предварило начало СВО? Смотреть  списочно по пунктам, что требовал Путин от США и НАТО.
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11 мин.

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