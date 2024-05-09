9 мая 2024 г. неизвестные развернули над рейхстагом Знамя Победы, снова, но радости это не принесло

А зачем нам восточная Европа (Польша, Чехия, Словакия....)?! Они же первые нас предали ,ещё в начале 90-х.. Мы же для них терания. Чехия поставляет оружие для убийства русских, бешеные хохлы в Польше. Зачем нам это надо.? Если только ГДР с Данциком и всё.

Natalija Osminina

Это Вы у Путина спросите, зачем ему понадобилась Восточная Европа. Это же он бросал "неультиматум" Байдену и Столтенбергу с требованием вернуть её России. Те не согласились и началась СВО. Вот за это сейчас СВО и воюет. Не только за ЛДНР и Таврию-контроль за Черным морем. Но и за контроль над Балтийским морем. За то, чтобы защитить Калининград и Петербург. За то, чтобы отодвинуть НАТО от границ России на 1997 год. Этого Путин требовал 17 декабря 2021 года. Сейчас уже требует по 1990-ый год,, потому что Германия должна вернуть подарок Горбачева- ГДР -России. Вам что, действительно, такие элементарные вещи в голову не приходили? Тогда надо учить мат.часть - что предварило начало СВО? Смотреть списочно по пунктам, что требовал Путин от США и НАТО.