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Царьград

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Канада ввела санкции против главы Росмолодежи Григория Гурова

Канада ввела санкции против главы Росмолодежи Григория Гурова

Канада 10 сентября 2026 года расширила санкции, включив Григория Гурова, главу Росмолодежи. Гуров считает это подтверждением успеха российской молодежной политики и утверждает, что санкции не смогут ограничить взаимодействие с мировыми партнерами.

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