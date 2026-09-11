Канада 10 сентября 2026 года расширила санкции, включив Григория Гурова, главу Росмолодежи. Гуров считает это подтверждением успеха российской молодежной политики и утверждает, что санкции не смогут ограничить взаимодействие с мировыми партнерами.
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