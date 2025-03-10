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Царьград

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Реставрация Ростокинского акведука: завершение работ в 2025 году

Реставрация Ростокинского акведука: завершение работ в 2025 году

В Москве стартует масштабная реставрация Ростокинского акведука, важного культурного наследия. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о планах завершить работы к третьему кварталу 2025 года, включая реставрацию фасадов, конструкций и инфраструктуры моста.

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