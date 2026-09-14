Стало понятно, как изменились траты россиян на новые автомобили

Затраты на новые легковые машины РФ в августе 2026 года достигли 107 млрд рублейВ последний месяц лета 2026 года жители России заметно активнее вкладывали средства в новые легковые автомобили отечественных марок.
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