Блинкен заявил Алиеву, что Вашингтон хочет нормализовать диалог с Баку

Global Look Press/Sina Schuldt/dpa Госсекретарь США Энтони Блинкен во время беседы по телефону попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева одобрить визит в Баку своего помощника Джеймса О'Брайена с целью нормализаций отношений между двумя странами, сообщил во вторник, 28 ноября, портал Report.
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