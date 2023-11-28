Блинкен заявил Алиеву, что Вашингтон хочет нормализовать диалог с Баку

Global Look Press/Sina Schuldt/dpa Госсекретарь США Энтони Блинкен во время беседы по телефону попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева одобрить визит в Баку своего помощника Джеймса О'Брайена с целью нормализаций отношений между двумя странами, сообщил во вторник, 28 ноября, портал Report.