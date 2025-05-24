«Эдмонтон» сравнял счет в финале Запада с «Далласом» (1-1), выиграв 2-й матч серии – 3:0. Скиннер сделал шатаут, Нюджент-Хопкинс набрал 1+1

«Ойлерс» обыграли «Старс» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли – 3:0. Первой звездой встречи был признан форвард канадского клуба Райан Нюджент-Хопкинс, набравший 2 (1+1) очка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Свищев о словах Ирбе про недопуск России: «Лучше пусть переживает за свою маленькую, но якобы гордую Латвию. В Прибалтике треть населения осталась, все разбежались»
- Хабиб Нурмагомедов получил автограф Мохаммеда Али
- БК Леон и «СКА-Хабаровск» запустили благотворительный проект в поддержку приюта «Элин Дом»
Свежие комментарии