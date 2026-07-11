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Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля

Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля

Владимир Зеленский давит на США по поводу начала производства снарядов для ЗРК Patriot на Украине. Правоохранители разыскивают командира 155-й омбр Вооружённых сил Украины Станислава Лучанова, ранее служившего в печально известном полку "Скала" .

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