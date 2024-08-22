Огромный флаг России развернули над Строгинской поймой

В акции приняли участие двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева Порядка 80 человек собрались сегодня в Строгино, чтобы принять участие в необычной акции, посвященной Дню Российского флага.
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