Ура! Весенние каникулы 2025! Время приключений настало

Вот и раздался последний звонок в этой учебной четверти! Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I ликует! Наконец-то пришло время долгожданных каникул — время отдыха, развлечений, новых открытий и ярких впечатлений!Забудьте об учебниках, тетрадях и домашних заданиях! Теперь можно вдоволь выспаться, заняться любимым делом, встретиться с друзьями и отправиться в захватывающие путешествия!Чем можно занятьсяКаникулы – это прекрасная возможность:• Отдохнуть и набраться сил: выспаться, прогуляться на свежем воздухе, насладиться красотой природы и просто отвлечься от учебы.