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Калужские новости

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«Калуга» обыграла «Ижсталь» в Ижевске со счётом 3:1

«Калуга» обыграла «Ижсталь» в Ижевске со счётом 3:1

Калужане открыли счет в матче на 36-й минуте, победу обеспечили шайбы Игнатова, Литвинова и Воронкова.

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