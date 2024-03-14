Викторию Фуртунэ вызвали в Генеральную прокуратуру

После проведения уголовных действий прокурор по делу вручил Виктории Фуртунэ повестку с требованием явиться в Генеральную прокуратуру для признания подозреваемой по уголовному делу, возбужденному в связи с разглашением информации из расследуемого дела.
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